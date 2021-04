LIVE | Britse proef met 'coronapaspoort' begint deze maand, Brazilië staat paasdiensten toe

Een proef met coronapaspoorten moet nog deze maand van start gaan in het Verenigd Koninkrijk. En een fabriek in Baltimore, die per ongeluk ingrediënten van twee verschillende vaccins had gemengd waarna 15 miljoen doses van Johnson & Johnson onbruikbaar waren geworden, heeft van de Amerikaanse regering de opdracht gekregen voorlopig te stoppen met de productie van AstraZeneca. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.