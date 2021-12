LIVE | Britse vicepremier blundert met coronacijfers: niet 250 maar 10 mensen met omikron in ziekenhuizen

Koning Wil­lem-Alexan­der en gezin even samen voor feestdagen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren de feestdagen met hun drie dochters in huis. Prinses Alexia, die in Wales studeert, is voor de kerstdagen naar Nederland gekomen, zo is te zien op een foto die zaterdag door het koninklijk huis is gedeeld.

12 december