LIVE | Brusselse jongeren vieren einde lockdown, politie zet waterkanon in

Mysterieu­ze lucht houdt Lelystad in zijn greep, 500 inwoners geëvacu­eerd

3:55 In de wijk Punter in Lelystad zijn zaterdagavond en later in de nacht in totaal zestien straten ontruimd, omdat er een “vreemde, indringende” lucht werd geroken, zegt een woordvoerder van de gemeente. Zo’n 500 inwoners moesten hun huis uit.