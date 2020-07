LIVE | ‘Buffer ziekenhuis te klein om coronaklap op te vangen’, vandaag testresultaten Brits vaccin

Brutale bendes roven in paar minuten je katalysa­tor: al meer dan 1400 gedupeer­den

8:52 Criminelen uit Oost-Europa plunderen in het hele land op grote schaal katalysatoren van auto’s . Sinds oktober vorig jaar hebben ze al 1400 keer toegeslagen. Vooral de Toyota Prius is volgens de politie in trek. Gedupeerden blijven achter met een schadepost van 1000 tot 2000 euro.