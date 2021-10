LIVE | Burgemeesters christelijke gemeenten dringen aan op inenten, OMT-leden: Geen onderscheid bij maatregelen

Moederbe­drijf Blokker doet Big Bazar van de hand: ‘Past niet in onze toekomstvi­sie’

11:42 Winkelketen Big Bazar krijgt een nieuwe eigenaar: BB Retail. De discountformule is nu nog in handen van Mirage Retail Group (MRG), het bedrijf dat ook eigenaar is van onder meer Blokker, BCC en Intertoys. Mirage vindt dat de 135 winkels van Big Bazar niet langer passen in de toekomstvisie van de onderneming.