LIVE | Burgemeesters verwelkomen de Sint bij het Grote Pietenhuis aan de Dieuwertje Blokkade

SinterklaasSinterklaas is veilig aangekomen in Nederland. De stoomboot vol met pakjes is aangemeerd aan de Dieuwertje Blokkade op een geheime locatie. De Goedheiligman werkt vanuit het Grote Pietenhuis, waar de burgemeesters van Nederland met tekeningen naartoe op weg zijn. Door de coronacrisis mag er helaas geen publiek aanwezig zijn bij de intocht, maar zijn alle festiviteiten vanaf 12.00 uur live te zien via NPO 3. Vandaag houden we je hier live op de hoogte van het laatste nieuws over de intocht.