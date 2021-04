LIVE | Canada weert vluchten uit India, De Jonge vindt dat nog niet nodig, Frankrijk versoepelt vanaf 3 mei



CoronavirusHet kabinet vindt het nog niet nodig een vliegverbod in te stellen voor reizigers vanuit India. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gezegd. In India is het coronavirus aan een sterke opmars bezig, mogelijk vanwege een nieuwe variant die in het land is opgedoken. Frankrijk maakte vandaag bekend dat zijn inwoners vanaf 3 mei weer op reis mogen in eigen land. Restaurants in het land mogen medio mei mogelijk hun terrassen weer openen, als de cijfers dat toelaten. Ook de Franse musea zouden dan weer bezoekers kunnen ontvangen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.