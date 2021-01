LIVE | CBS: werkloosheid verder gedaald in december, opnieuw meer nieuwe besmettingen Duitsland

CoronavirusHet aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de laatste 24 uur in Duitsland is vastgesteld, is voor de derde dag op rij toegenomen. het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft donderdagochtend 20.398 nieuwe besmettingen gemeld. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.