LIVE | China geeft voorwaardelijke goedkeuring aan coronapil Pfizer

Ambtenaren in interne stukken: versoepe­ling 'als worst' voorhouden; Kuipers 'zeer ongelukkig'

De onthulling van interne corona-correspondentie van het ministerie van Volksgezondheid brengt minister Ernst Kuipers (D66) in verlegenheid. In de vrijgegeven mails reppen ambtenaren van versoepelingen die als ‘een worst’ moeten worden voorgehouden en beschrijven ze hoe vaag regels zijn en hoe wankel de de basis is om grondrechten in te perken.

11 februari