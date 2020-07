LIVE | Chinees vaccin gaat derde testfase in, avondklok in Zimbabwe

De Tweede Kamer is ongerust over de snelle stijging van het aantal nieuwe besmettingen. Het RIVM meldde bijna duizend nieuwe gevallen deze week. Het Veiligheidsberaad noemt de cijfers ‘zorgwekkend’, maar zegt dat er nog geen reden is voor extra maatregelen. We houden je hieronder in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het vorige blog over de afgelopen dagen lees je hier terug.