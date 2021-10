LIVE | Coronabewijs vaak niet gecheckt, in de V.S. krijgen ook dieren een vaccin

CoronavirusIn de V.S. krijgen ook dieren in dierentuinen een vaccin dat speciaal voor hen is gemaakt. Het moet de dieren een ‘extra beschermlaagje’ geven. Verder wordt in Nederland de QR-code, het coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca en bij evenementen, in een op de drie gevallen niet gecheckt door het personeel. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.