LIVE | Coronacijfers Duitsland niet eerder zó hoog, bezorgde Merkel dringt bij weigeraars aan op vaccinatie

Staatsbos­be­heer moet 1400 herten in Oostvaar­ders­plas­sen afschieten

Staatsbosbeheer moet de komende winter 1400 edelherten afschieten in natuurgebied Oostvaardersplassen in Flevoland. Er is niet veel afschot van konikpaarden en heckrunderen nodig, heeft de gebiedsbeheerder aan de provincie Flevoland laten weten.

11 november