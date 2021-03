LIVE | 'Coronacrisis heeft blijvend effect op toerisme Amsterdam’, WHO: ga door met gebruik AstraZeneca-vaccin

Video ‘Negentig procent zorgperso­neel heeft nog klachten na coronabe­smet­ting’

15 maart Vakbond FNV wil dat de overheid een fonds start om door corona getroffen zorgpersoneel mee te compenseren. Ruim een kwart van de zorgmedewerkers die corona heeft gehad in de eerste golf, heeft last van financiële schade of verwacht die op korte termijn, blijkt volgens FNV en onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) uit een enquête onder meer dan 3600 zorgverleners. Negen op de tien geeft aan nog altijd klachten te hebben.