LIVE | Coronaprik voor koning Willem-Alexander, eerste EU-landen geven coronareispas uit

Belg (25) die inreed op politiebi­ker Breda vast voor poging doodslag

31 mei Een 25-jarige man uit België is aangehouden nadat hij zondagmiddag in de Bredase binnenstad meerdere keren had geprobeerd in te rijden op een politieagent. Die was opgeroepen na meldingen over asociaal patsergedrag. De Belg wordt verdacht van poging tot doodslag.