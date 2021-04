LIVE | Coronarecords in Turkije, IBM: Koudeketen voor vaccins doelwit van cyberaanvallen

CORONAVIRUSHet aantal nieuwe coronagevallen is flink gedaald. Er kwamen 5503 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het Outbreak Management Team (OMT) is bezorgd over de vele proefevenementen die de overheid de komende weken toestaat en pleit voor aanpassingen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.