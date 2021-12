LIVE | Curaçao verbiedt dansfeesten, ‘Omikronvariant rekt zorgsysteem op tot de grens’

Mannetjes wolf door auto doodgere­den op provincia­le weg Veluwe

Eén van de wolven op de Veluwe is woensdag omgekomen. De wolf werd geraakt door een auto op de Nunspeterweg in Elspeet. Het zou gaan om een mannelijke wolf, waarvan de vacht in matige conditie is, laat de Zoogdiervereniging weten.

22 december