LIVE | De Jonge vindt wie voordringt ‘een eikel’, leveringsprobleem Janssen zorgt mogelijk voor vertraging

Taghi beroept zich op zwijgrecht over moord op Appie Belhadj

11:54 Tijdens een nieuwe procesdag in de liquidatiezaak Marengo werd vrijdag de moord op Appie Belhadj besproken. Verdachten Ridouan Taghi, Mario R. en Arthur M. deden er in de beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam opnieuw het zwijgen toe.