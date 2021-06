LIVE | Deltavariant wint terrein in Duitsland, Rode Kruis: Indonesië op rand van catastrofe



CoronavirusOnderzoekers van de universiteit van Oxford zeggen op grond van een studie dat een mix van twee soorten coronavaccin - Pfizer en AstraZeneca - een hogere bescherming tegen het virus biedt. Na de Australische steden Sydney, Perth en Darwin, is vandaag ook in Brisbane de lockdown afgekondigd. De overheid vreest voor een snelle verspreiding van de deltavariant. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.