LIVE | Derde vlucht uit Marokko geland op Schiphol, teamlid van Trump en Pence besmet

Viroloog Marion Koopmans: ‘Als het misgaat, hebben we echt een megapro­bleem’

3:00 Marion Koopmans kan terugkijken op ‘crazy’ en ‘bizarre’ maanden. In een land dat ook nog eens miljoenen hobbyvirologen bleek te herbergen, was zij zo’n beetje de opperviroloog, inclusief de ‘shit’ die daarbij hoort. Met het coronavirus zijn we nog niet klaar, voorspelt de Rotterdamse hoogleraar. ,,Ik verwacht dat we een nieuwe golf gaan krijgen.”