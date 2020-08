LIVE | Dertien doden door paniek tijdens verboden coronafeest in Peru, regels op Curaçao weer aangescherpt

CORONAVIRUSGemeentelijke handhavers hebben in Amsterdam 148 boetes uitgeschreven voor het niet dragen van een mondkapje. Ook in Peru werden de coronaregels in een disco overtreden. Dat werd 13 feestgangers fataal. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Het vorige liveblog lees je hier terug.