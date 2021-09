LIVE | Dertien gorilla's in dierentuin Atlanta besmet met coronavirus, ruime helft van Japanners gevaccineerd

coronavirusIn de dierentuin van Atlanta zijn zeker dertien gorilla’s positief getest op het coronavirus. Het virus is vermoedelijk overgebracht door een verzorger die volledig gevaccineerd was en geen ziektesymptomen vertoonde. Het Unmute Us-protest in Amsterdam heeft 35.000 deelnemers getrokken, meldt de gemeente Amsterdam. De organisatie van Unmute Us stelde eerder dat in Amsterdam 80.000 mensen meededen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.