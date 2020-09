LIVE | Dieptepunt aantal vakantiegangers, GGD-medewerkers mikpunt van agressie

Advies: vollere zalen in coronaluwe regio’s

14 september In regio’s waar het aantal coronabesmettingen laag is, zou in theaters en filmhuizen geëxperimenteerd moeten worden met het loslaten van de 1,5 meterregel. Door niet maximaal 25 procent van het normale aantal bezoekers, maar 50 of 60 procent toe te laten, zouden theaters en andere locaties quitte kunnen spelen. Nu draaien zij met fors verlies.