LIVE | Dodental gestegen naar 20, extra vluchten voor Nederlanders in Marokko

LEES TERUG| Eerste scholen morgen dicht, 12 nieuwe besmettin­gen Rotterdam-Rijn­mond, code oranje voor Spanje

13:28 De strijd tegen het coronavirus gaat wereldwijd door. Vele landen hebben inmiddels hun grenzen gesloten voor de meeste buitenlanders, of ze gaan dat komende week doen. In Nederland steeg het dodental gisteren tot twaalf. Minister Bruins (Medische Zorg) heeft vanmiddag spoedoverleg met de Federatie Medisch Specialisten over hun oproep om de scholen te sluiten. Mogelijk leidt dat tot nieuwe maatregelen. Volg alles in ons nieuwe liveblog en lees hieronder dit oude terug.