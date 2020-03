LIVE | Dodental VS stijgt naar 19; Italië breidt rode zones uit

Boekenweek Boekenwal­hal­la in Amsterdam: snuffelen in 25.000 eeuwenoude boe­ken

7 maart Erik van Muiswinkel is cabaretier maar ook bibliofiel en groot liefhebber van verboden boeken. In de Embassy of the Free Mind in Amsterdam bewondert hij eeuwenoude godslasterlijke woordenboekjes en luxebijbels. Binnenkort kan iedereen ze op zijn eigen scherm te zien.