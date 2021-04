LIVE | ‘Dodental wereldwijd op drie miljoen’, run op overgebleven vaccins in België

Opnieuw wasbeer opgedoken in Vught, ditmaal in kippenhok van Albert: ‘Hij heeft er eentje gepakt’

10:22 Opnieuw is een wasbeer opgedoken in Vught. Ditmaal in het kippenhok dat in de tuin staat van Albert Vesters aan de Loonsebaan. Dit weekend werd al eerder een andere wasbeer gespot, die in een boom aan het slapen was. Stichting Aap noemt het allemaal zeer toevallig.