LIVE | Dreigende onweerswolken, bliksem en harde windstoten in Nederland gearriveerd

Broedende buizerd overleden na opzettelij­ke vergifti­ging in Eersel

18:15 In recreatiepark TerSpegelt in het Brabantse Eersel zijn vandaag meerdere dode buizerds aangetroffen. De dieren zijn met opzet gedood: er is gif gebruikt. Een van de buizerds stierf op haar nest waar ze op eieren broedde.