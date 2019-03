LIVE | Drukke ochtendspits, opstarten treinverkeer niet vlot, politiecolonne met 66km/u op pad

Overzicht stakingen:

-In de nacht van zondag op maandag staken havenarbeiders uit Rotterdam, Amsterdam en Zeeland en de schoonmakers op Schiphol.

-Het openbaar vervoer staakt van 6.00 uur tot 7.06 uur. Treinen, trams, bussen en metro’s van GVB, RET en HTM rijden dan niet. Het treinverkeer zal daarna nog ontregeld zijn.

-Politie, brandweer, ambulance en douane rijden vanaf 7.00 uur in een slakkengangetje van 66 kilometer per uur over de A28 en A1 richting Den Haag.

-Tussen 12.30 tot 13.36 uur staakt Schipholpersoneel onder meer bij de check-in.

-In negen grote steden zijn manifestaties van de bonden. In Den Haag houden de bonden van de hulpdiensten een protestmars door de stad. Ook in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Arnhem komen actievoerders uit verschillende beroepsgroepen bijeen.