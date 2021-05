LIVE | Duitsland wil quarantaine voor ingeënte reizigers schrappen, Mexicanen naar VS voor gratis prik

BV de Liefde Daaf is tien maanden per jaar in het buitenland: ‘Als ik thuiskom, hebben we wat in te halen’

11 mei In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Daaf (53) verblijft tien maanden per jaar in het buitenland. Daar is zijn vriendin Carmen (49) niet blij mee.