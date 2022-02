LIVE | Eerste boete voor club die deuren opent tijdens ‘De Nacht staat op’

CoronavirusDe eerste clubs hebben in het kader van de actie ‘De Nacht staat op’ zaterdagavond de deuren geopend, tegen de coronamaatregelen in. De eerste boete is ook al uitgedeeld; 10.000 euro voor poppodium 013 in Tilburg. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.