LIVE | Eerste coronadode in België, Nederlandse supermarkten mijden cash geld

CORONAVIRUSBij de Britse staatssecretaris voor mentale gezondheidszorg Nadine Dorries is het nieuwe coronavirus vastgesteld. De 62-jarige politica zit in quarantaine. Ze had contact met honderden personen in het Britse parlement in de afgelopen week en was aanwezig op een receptie met premier Boris Johnson in de ambtswoning Downing Street 10. Het totaal aantal besmettingen in Nederland is de afgelopen 24 uur met 61 toegenomen tot 382. Het dodental is opgelopen naar 4. Ook vandaag houden we je live op de hoogte in ons blog. Hier lees je de afgelopen dagen terug.