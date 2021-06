LIVE | Eerste cruiseschip vertrekt voor proefvaart uit VS, Hongkong versoepelt quarantaineregels

Man die ex vermoordde gaat met nieuwe liefde samenwonen onder toezicht van reclasse­ring

19 juni De inmiddels 40-jarige man die in 2013 zijn 30-jarige ex-vriendin Wendy Rutjes in haar woning in Zevenaar vermoordde, gaat met zijn nieuwe liefde samenwonen. Onder toeziend oog van de reclassering.