LIVE | Eerste dertigers aan de beurt voor prik, ‘Toch ander vaccin voor Astra-weigeraars’

Grote brand in restaurant onder bioscoop Arnhem, politie vermoedt brandstich­ting

31 mei Bij restaurant Imparator aan de Hoogstraat in de Arnhemse binnenstad heeft afgelopen nacht een grote brand gewoed. Een aantal woningen is ontruimd en de bovengelegen bioscoop VUE is beschadigd geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.