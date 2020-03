LIVE | Eerste Nederlandse virusdode: 86-jarige man in Rotterdam overleden

Video/Update Tramschut­ter Gökmen Tanis spuugt naar rechters en wordt afgevoerd: ‘Vieze ketters’

11:26 De vierde en laatste dag in het strafproces tegen tramschutter Gökmen Tanis is zojuist tumultueus begonnen. Al bij binnenkomst riep de man ‘vieze ketters’ en spuugde hij in de richting van de rechters. Tanis werd, net als tijdens eerdere zittingsdagen, vloekend en scheldend afgevoerd. Gisteren eiste Justitie een levenslange gevangenisstraf tegen hem, zijn advocaat pleit juist voor een tijdelijke straf in combinatie met tbs en dwangverpleging. Verslaggever Peter Koop doet via Twitter live verslag uit de rechtbank.