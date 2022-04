LIVE | Eerste Oranjefans veroveren goed plekje in Maastricht, zolders leeggehaald voor vrijmarkten

Belangrijkste nieuws op een rij:

- De jarige koning Willem-Alexander (55), koningin Máxima en hun dochters gaan naar Maastricht om daar Koningsdag te vieren. In 2020 zouden ze er al naartoe gaan, maar dat ging vanwege de coronapandemie niet door. Het gezelschap begint de dag op de Sint Servaasbrug, waar ze om 11.00 uur aankomen met de koninklijke bus. Prinses Alexia, die naar school gaat in Wales, is er ook bij aanwezig.

- Langs de route zullen vooral Oranjefans staan, maar nooit eerder hadden Nederlanders zo weinig vertrouwen in koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Slechts 54 procent van de ondervraagden zegt vertrouwen te hebben in koning Willem-Alexander, tegen 63 procent vorig jaar. Voor de coronacrisis lag dit percentage nog ruim boven de 80 procent.

- Het grootste muziekfestival is Kingsland, dat plaatsvindt in drie steden: Amsterdam, Groningen en Rotterdam. In de RAI zijn vijf stages met artiesten als Martin Garrix, Frenna en Sunnery James & Ryan Marciano op het podium. Prins Floris is ook een van de dj’s die in de hoofdstad achter de draaitafel plaatsnemen. In Breda worden 40.000 bezoekers verwacht voor het Koningsdagfeest van Radio 538.