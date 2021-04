LIVE | EMA: Verband tussen trombose en vaccin AstraZeneca, ‘Open poli's voor langdurige klachten’

Verdachte geldstro­men bij geplunder­de Turkse super in Apeldoorn: onderzoek naar fraude

6:29 Het faillissement van de City Supermarkt in Apeldoorn is omgeven met onduidelijkheid. De Turkse super in het hartje van de stad werd vorige week geplunderd door vermoedelijke relaties van de eigenaar, vlak nadat het bankroet was uitgesproken. Omdat verdachte grote geldstromen niet kunnen worden verklaard, stelt de curator onderzoek in naar faillissementsfraude.