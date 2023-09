LIVE | Enkele honderden klimaatactivisten blokkeren A12 bij Den Haag, politie zet waterkanonnen in

Overlast door smog én fijnstof in de lucht: ‘Mensen met longklach­ten moeten zich niet te veel inspannen’

In Zuid- en Midden-Nederland is de kans op slechte luchtkwaliteit vandaag en dit weekend extra groot vanwege smog door ozon. Mensen die last hebben van hun longen zijn vaak gevoelig voor smog en kunnen hier dus meer last van hebben. Wat is smog eigenlijk en wat voor klachten kan je hiervan ervaren? We spraken verschillende experts en leggen het uit.