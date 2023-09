LIVE | Enkele honderden klimaatactivisten blokkeren A12, snelweg bij Den Haag opnieuw dicht

Kraamzorg te duur voor meer ouders: eigen bijdrage schrikt mensen met laag inkomen af

Minder uren kraamzorg aanvragen omdat gezinnen de eigen bijdrage niet kunnen betalen: kraamzorgorganisaties zien het steeds vaker. Minder kraamzorg leidt tot méér zorgvragen en hogere zorgkosten in het eerste levensjaar van de baby. Kraamzorg dreigt onbereikbaar te worden voor armere gezinnen, of is dat eigenlijk al, waarschuwt branchevereniging Bo Geboortezorg. „Een gevolg van de eigen bijdrage in de kraamzorg.”