LIVE | Erasmus MC: alleen nog noodzakelijke operaties, Janssen garandeert levering coronavaccins aan EU

Ouders vergroeid met hun telefoon: ‘Dan krijg je kinderen die eerst swipen en dan pas lopen’

21 april Ouders die zo veel over hun smartphone gebogen zitten, dat hun kinderen er vervelend van worden: ‘We zitten met een jonge generatie ouders die vergroeid is met hun telefoon, en zich onvoldoende bewust is van hun voorbeeldfunctie. Misschien moeten we onszelf als ouders op dat vlak wat gaan opvoeden’, zegt professor Lieven De Marez.