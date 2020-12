LIVE | Europese Commissie laat Pfizer-vaccin toe in EU, Ruim 11.000 positieve coronatests

‘Coronabo­nus’ dubbel voor zorgmede­wer­kers: ‘Een stuk erkenning, maar er was ook veel verdriet’

19 december De coronabonus van 1000 euro is inmiddels aan veel zorgmedewerkers overgemaakt. De bonus wordt door het kabinet uitgekeerd aan medewerkers die tijdens de pandemie een bijzondere prestatie in de zorg hebben geleverd. De 61-jarige Ada de Smit werkt in de thuiszorg en noemt de bonus “prachtig”. Voor de 57-jarige Rommie van Essen, zorgmedewerker bij een particuliere zorginstelling in het Westland, zorgt de bonus voor dubbele gevoelens.