LIVE | Euvel met vaccinatiebewijs in corona-app nog niet verholpen, ‘Winkelend publiek shopt effectiever’

CoronavirusHet wordt nu vrijwel alle coronamaatregelen zijn geschrapt allengs drukker in de winkelstraten. Toch is het winkelbezoek nog niet op het peil van voor de coronacrisis, zien marktonderzoekers. Winkelen is nog geen uitje en wie shopt doet dat ‘effectief’. De Britse minister van Defensie, Ben Wallace, en de top van de strijdkrachten moeten tien dagen in thuisisolatie, nadat een generaal vorige week positief testte op het coronavirus. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.