LIVE | Fors minder CO2-uitstoot door coronacrisis, virus laait weer op in India

CoronablogDe Nederlandse CO2-uitstoot is mede door de coronacrisis vorig jaar met 8 procent gedaald. De uitstoot van broeikasgassen kom nu dicht bij de doelstelling om een kwart minder uit te stoten ten opzichte van 1990. Europa hoeft op korte termijn geen AstraZeneca-vaccins uit de Verenigde Staten te verwachten. Volgens Washington liggen er geen scenario's waarin sprake is van het versturen van in de VS gemaakte doses naar Europa. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.