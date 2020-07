LIVE | Geen faillissementspiek door corona, vergoeding voor herstelzorg na corona moet omhoog

Premier Rutte praat voor het eerst over coronacri­sis: Steken laten vallen in heftige periode

7:33 Minister-president Rutte keek gisterenavond in een extra uitzending van talkshow Op1 terug op de coronacrisis. Het afgelopen halfjaar was ‘het heftigste’ uit zijn carrière, zei Rutte in het interview. Een zware periode voor de premier, zowel qua werk als persoonlijk. Rutte geeft toe dat het kabinet ‘steken heeft laten vallen’ en lessen heeft geleerd.