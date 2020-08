LIVE | GGD’s mogen niet opschalen, RIVM bevestigt herbesmetting drie ouderen

CORONAVIRUSHet ministerie van Volksgezondheid heeft de GGD’s verzocht de opschaling van alle testlocaties voor het coronavirus voorlopig te staken, omdat de laboratoria die de tests verwerken kampen met een capaciteitstekort. Verder bevestigt het RIVM dat bij drie coronapatiënten in Nederland herbesmetting is vastgesteld. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Het vorige liveblog lees je hier terug.