LIVE | Gommers geen voorstander van ‘rigoureuze’ avondklok, Merkel woedend tijdens overleg lockdown

instagram Oud-VVD’er in opspraak om Instagram­vi­deo met ‘waarschu­wing’: 'Journalist, ik zou vluchten als ik jou was’

20:38 Een voormalig kandidaat-raadslid voor de VVD in Almere heeft voor opschudding gezorgd met een video waarin hij aangeeft dat bepaalde journalisten op een zwarte lijst staan en beter kunnen vluchten of ontslag nemen voor hen iets wordt aangedaan. PersVeilig, een samenwerkingsverband tussen de NVJ en de politie, neemt de kwestie uiterst serieus. ,,Het gaat hier niet om een of andere gekkie. Dit is een scherpe, directe waarschuwing”, laat coördinator Peter ter Velde aan deze site weten.