LIVE | Gommers: ‘Nieuwe maatregelen hadden strenger gemogen’, meer kijkers voor persconferentie

'rode' provincies Sandra woont net over de grens: ‘Leuk, een dagje Den Haag: ik moet twee weken in quarantai­ne’

17 september Is het nog wel verstandig een dagje naar Amsterdam te gaan? Woon je net over de grens in Duitsland, dan wordt het afgeraden. Maar in Nederland zelf geldt: geen zorgen. Raar?