LIVE | Google en Facebook eisen vaccinatie van werknemers die naar kantoor komen

coronavirusHet aantal nieuwe coronagevallen is woensdag gedaald tot het laagste niveau in drie weken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 3513 meldingen van positieve tests. Het kabinet besluit waarschijnlijk maandag al of eendaagse festivals na 13 augustus mogen doorgaan. En onderzoek wijst uit dat de werkzaamheid van het coronavaccin van Pfizer zes maanden na de tweede prik is gedaald van 96 naar 84 procent. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.