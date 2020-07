LIVE | Groot farmacieconcern gaat vaccin óók in Nederland testen, aantal besmettingen België stijgt opnieuw

Grote vechtpar­tij in azc Budel, vier gewonden en een arrestatie

7:09 Tijdens een massale vechtpartij in het asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel zijn in de nacht van maandag op dinsdag ten minste vier mensen gewond geraakt. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Er is een verdachte aangehouden, de politie sluit meerdere arrestaties niet uit.