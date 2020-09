LIVE | Grootste toename besmettingen in maanden, uitbater café met zieke studenten trekt boetekleed aan

Zeven vragen Wanneer testen? Alles wat je wil weten over verkouden kinderen

8 september Op scholen en in de kinderopvang waart het snot al rond sinds de schoolvakanties zijn beëindigd. Het seizoen van de verkoudheid is weer aangebroken nu de ‘r’ in de maand zit. Wat doe je als je kind verkouden is? Thuishouden? Testen?