LIVE | Honderden operaties geannuleerd, zorg in Nederland ligt plat

Helmonder (57) krijgt hartin­farct na overval en moet eigen bruiloft in dezelfde week afblazen

9:16 Vrijdag zou het stel gaan trouwen. Maar in plaats daarvan belandt een Helmondse man (57) met een hartinfarct in het ziekenhuis nadat hij en zijn verloofde maandag thuis zijn overvallen. Het was bovendien de tweede overval in vijf maanden tijd.