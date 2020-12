LIVE | Horeca houdt nog jaren last van crisis, Amerikaanse minister besmet

Na Hema gooien ook Action en Wibra deuren weer open

16 december De ruim vierhonderd winkels van Action in Nederland openen vanmiddag weer hun deuren voor klanten, ondanks de lockdown. Branchegenoot Wibra wil op hetzelfde moment ook open. Vakbond FNV reageert bezorgd en ook in de Tweede Kamer is men kritisch. ‘Dit is precies het tegenovergestelde van de solidariteit die tijdens deze lockdown hard nodig is.’